壹傳媒黎智英旗下的台灣《壹週刊》本月底將結束營業，香港業務今日（26日）又傳出裁員消息。有指《蘋果日報》昨日裁員至少40名，工會證實接獲求助。

壹傳媒近年至少裁撤了9本雜誌及報紙，顯示該集團正面臨危機。裁員消息衝擊壹傳媒股價周四(27日)大跌5.88%，報0.24元港元。

消息來源是指因新冠肺炎衝擊廣告業務，《蘋果日報》印刷業務及數位業務的營業部門將合併，並裁走逾20人；而壹傳媒去年11月推出的短片平台「一丁目」（NEXT FILM) 亦傳出全組解散。被裁員工將於月底離職。

壹傳媒工會發言人林偉聰表示，昨日接獲4至5名同事求助，據知至少涉及21名員工，主要是營業和市場部，並不涉及編採部門人員。他對事件感到突然，明日會與管理層會面跟進了解，商討有沒有其他處理方法。

壹傳媒黎智英旗下的台灣《壹週刊》繼2018年4月4日紙本停刊後，上周四（20日）證實將在本月29日結束營運。台灣《壹週刊》在聲明中表示，因香港壹傳媒集團營運轉型的需要，決定結束營運，訂閱將於下月1日凌晨零時停止服務。台灣新聞記者協會指，如《壹週刊》決定停刊將遣散多達100名員工。

壹傳媒台港業務近年至少裁撤了9本雜誌及報紙。2011年9月，免費報章香港《爽報》先收場。至2015年8月《忽然1周》印刷版停刊，多名編採人員被遣散，以往連同《忽然1周》出售的《飲食男女》及《Me！》，亦與《壹週刊》合併出售。

2016年3月，壹傳媒再宣布娛樂雜誌《FACE》印刷版停刊。同年5月，壹傳媒宣布《Me！》及《Ketchup》的印刷版停刊。2017年8月，《飲食男女》印刷版亦停刊。2018年3月，1990年3月15日創立香港《壹週刊》亦停刊；台灣部分，2013年6月壹電視售予年代，2018年8月台灣《爽報》亦停刊，接著就是《壹週刊》本月底結束營業。

(中時電子報)