衛福部長今(27)日表示，義大利近期COVID-19(新冠肺炎)病例數及死亡病例快速增加，鑒於國人至當地感染的風險提高，指揮中心宣布即日起提升義大利旅遊疫情建議至「第三級警告(Warning)」，提醒民眾非必要勿前往。

此外，中央流行疫情指揮中心亦同時宣布，自台灣時間2月28日零時起，自義大利入境，需進行14天居家檢疫。

指揮中心指出，義大利目前確定病例數已達400例，12例死亡，病例擴及9個大區，且逾9成病例目前尚未釐清感染源，評估已有社區傳播，並已輸出病例至法國、北馬其頓、希臘、巴西、西班牙、瑞士、阿爾及利亞、克羅埃西亞、奧地利及德國共10國計18例。義大利已宣布對發生不明感染源個案之城市或地區採取停班停課、暫停公眾活動、限制交通等防治措施。

因應國際新冠肺炎疫情發展，指揮中心目前已將中國大陸(含港澳)、韓國、義大利列旅遊疫情建議列第三級警告；日本、新加坡、伊朗列第二級警示；泰國列第一級注意。

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