新冠肺炎疫情當前，內政部政務次長表示，目前已移送77件新冠肺炎相關假消息案件，共107人，民眾務必小心求證，若散撥謠言或不實消息，最高可開罰300萬元罰金及最高3年有期徒刑。

日前傳出許多新冠肺炎相關不實消息造成民眾恐慌及混亂，對此內政部政務次長陳宗彥表示，每當疫情中心有重大宣布後，就會有大量假訊息出現，警政署將對新冠肺炎疫情相關假訊息列為重大案件查辦，

陳宗彥指出，透過民眾檢舉或相關單位主動偵查，新冠肺炎相關假消息目前已查獲共116件，其中77件移送，共107人，含「衛生紙將成為下一波缺貨物資」、「台灣已有數百人因感染武漢肺炎死亡」等。

內政部警政署則表示，若散播疫情謠言或不實消息，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，最高開罰300萬，並可能面臨3年以下的有期徒刑，呼籲民眾不要製造或隨意轉傳未經證實的消息，可透過Line官方帳號「疾管家」或防疫專線1922取得防疫相關訊息。

(中時 )