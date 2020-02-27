菲律賓總統杜特蒂今天說，菲律賓部隊不需要美國軍方幫忙，也能對抗叛亂分子和穆斯林極端分子，捍衛他最近終止菲美軍隊互訪協定的決定。

美聯社報導，杜特蒂在一場演說中表示，他將維持不赴美訪問的決定。杜特蒂剛就任菲律賓總統時，時任美國總統歐巴馬對他的致命掃毒政策提出諸多批評，當時杜特蒂在一怒之下宣布不去美國。

愛發狂語的杜特蒂自2016年中展開6年任期以來，不時批評美國的安全政策，同時稱讚中國與俄羅斯的做法。

美國總統川普下月將在拉斯維加斯接待東南亞國家協會（ASEAN）領袖，邀請杜特蒂一起參加會議。杜特蒂與川普的關係比跟歐巴馬好，但他今天的發言證實了發言人稍早的聲明，表明他不會參加拉斯維加斯會議。

杜特蒂問：「我們需要美國才能讓國家生存嗎？我們需要…美國軍方的威力與力量才能對抗這裡的叛亂活動、南部的恐怖分子以及掃毒嗎？」

他說，軍方和警方告訴他：「先生，我們可以辦到。」

杜特蒂表示：「如果我們辦不到，我們就成不了共和國。你們也可以選擇，是要成為美國人的領土，還是中國的一省。」

菲律賓政府兩週前通知美國，打算終止軍隊互訪協定（Visiting Forces Agreement）。這項協定讓美國部隊得以在菲律賓展開大規模訓練，終止協定的決定是杜特蒂任內對兩國69年來的協約同盟關係造成的最大威脅。

除非兩國同意維持軍隊互訪協定，否則終止決定將在180天後生效。菲律賓與美國在這段期間內，可以重談這項1998年協定中有爭議的條款。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）稱杜特蒂政府的決定「令人遺憾」。然而，川普不以為意地說，「如果他們想這麼做，那也沒關係。我們可以省很多錢」。

杜特蒂是在據傳華府取消他的盟友德拉羅沙（Ronald dela Rosa）的簽證後，揚言終止軍隊互訪協定。德拉羅沙在2016年擔任國家警察總長時，因執行杜特蒂的血腥緝毒政策，涉嫌侵害人權。

杜特蒂給予美國一個月的時間恢復德拉羅沙的簽證，但美國官員尚未對他的要求做出公開回應。

(中央社)