台灣新冠肺炎至今國內確診個案共32例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，從第一案開始至今共9人可以解除隔離，其中案例第十一，也就是搭乘武漢包機返台的台商，經多次採驗，專家認定可以解除隔離出院了。

台灣新冠肺炎目前確診32例、5出院、1死亡。陳時中表示，目前九名解除隔離個案，包含第一、第四、第五、第八、第十、第十一、第十二、第十三、第十七等共9人。而目前還有23人仍持續住院隔離觀察中。

指揮中心統計，昨(26)日國內新增15例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,086個案，含32名確診、2,024名排除，餘隔離檢驗中(22名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、6名出院(案13於26日出院)、其餘個案持續住院隔離。另鑽石公主號返台國人中，2月25日後送1人一採結果陰性，二採檢驗中，其餘18人無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形

(中時 )