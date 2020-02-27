新冠肺炎(COVID-19)的疫情持續升溫，為了有效防疫，防疫指揮中心要求曾經接觸確診案例者，或者期限內曾有特定國家旅遊史的台灣民眾，要進行居家隔離或居家檢疫。不僅如此，為避免群聚感染，先前宣布延後開學也衍生出防疫照顧假，並催生了一波遠端工作、線上教學、遊戲以及追劇的需求與商機。只不過，想要宅在家玩遊戲的大陸網友，從今之後無法再體驗知名遊戲《瘟疫公司》(Plague Inc.)，因為這款遊戲已經被無預警下架。

今年農曆春節假期當中，一波從中國大陸擴散至全球各地的新冠肺炎(COVID-19)疫情，讓不少國家防不勝防。而這一波疫情的持續蔓延，也讓不少熟悉遊戲作品的網友聯想到知名遊戲《瘟疫公司》(Plague Inc.)，並引發了不少討論。《瘟疫公司》(Plague Inc.)是一款相當真實的策略模擬遊戲。遊戲中，玩家必須要人工改造病毒，並且嘗試在全球造成一場瘟疫，對抗各國的防疫措施。「把致命病毒擴散至全世界」是這一款遊戲的主題。就這一點來看，在新冠肺炎疫情蔓延之際，確實顯得相當敏感。

Why Plague Inc. was removed in Mainland China App Store? pic.twitter.com/pXpMdjAaUz — Yoko (@karinaroyuki) February 27, 2020

稍早之前，香港《流動日報》網站報導，《瘟疫公司》App 已經從中國大陸地區的 App Store 下架(因為Google Play Store並未在中國大陸提供服務，Android 平台方面先不予討論)。中國大陸地區的用戶在嘗試更新 App 時，會出現「開發人員已從App Store中移除此App。」的提示。而在香港、台灣、美國等地的 App Store，仍舊可以下載得到。

《瘟疫公司》是英國公司 Ndemic Creations 在 2012 年推出的作品，推出多年來持續都維持一定的知名度。根據 App 統計公司《App Annie》數據，《瘟疫公司》在今年 1 月 21 日後持續位居中國大陸 App Store 付費遊戲排行榜第一名。針對這款遊戲的內容，曾有新浪微博網友發文暗示，當前(新冠肺炎)疫情的疫情實時播報，有如「瘟疫公司(遊戲)的既視感。」

‘Plague Inc’ has been top of iOS App Store’s Paid Apps in China since the 21st Jan pic.twitter.com/3iGDrs7sYI — RUAIRIDH (@ruairidhmcp) February 3, 2020

微博網友針對新冠肺炎疫情，發表有如《瘟疫公司》遊戲內容的既視感。(摘自新浪微博)

針對《瘟疫公司》App 從中國大陸 App Store 下架，有網友在 Twitter 上向官方提問，然而目前為止並沒有回應。Plague Inc. 的 Facebook 官方粉絲團也沒有提供任何關於遊戲在中國大陸被下架的說明。

(中時電子報)