星空聯盟於2017年5月推出「轉機合作夥伴」計畫，讓星盟成員以外的航空公司，也能與星盟的盟航進行航網合作，泰國航空子公司泰國微笑航空本周正式加入星空聯盟的「轉機合作夥伴」，是第二家參與這項合作方案的航空公司，也是泰國第一家成為星空聯盟「轉機合作夥伴」的航空公司。

泰國微笑航空每週提供約407個航班，服務範圍涵蓋9個國家的33個航點。該公司成為轉機合作夥伴之後，將為星空聯盟的航網增添10個全新航點。旅客搭乘星空聯盟成員的航班時，只要航程包括泰國微笑航空的轉機航班，即可享有便捷的全程劃位與行李直掛服務。此外，具有星空聯盟金卡或銀卡資格的會員亦可享有更多的尊榮禮遇。目前，奧地利航空、德國漢莎航空、瑞士航空及泰國航空已經與泰國微笑航空展開航網合作，並提供相關禮遇。

星空聯盟成立於1997年，現有26家成員公司，其中，台灣的長榮航(2618)也是成員之一，星空聯盟的飛航網路每日提供超過19,000個班次，飛往195個國家超過1,300個目的地。

(時報資訊)