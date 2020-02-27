新竹縣邱姓男子疑不滿名嘴王瑞德平時的言論，見陳姓臉友臉書寫「今天輪到被我幹醮的是王瑞德，靠一張爛嘴吃飯的傢伙，嘴炮第一名」，邱男在下方留言「這個也是大畜生」辱罵，王瑞德提告，新竹地院依公然侮辱罪判邱男罰金4千元，得易服勞動服務4日。

新北地院先依公然侮辱罪判先留言的陳姓網友，但在下方留言的邱男在新竹地院審理時否認犯行，他坦承有在陳男臉書網頁留言「這個也是大畜生」的事實，否認有何公然侮辱犯行，辯稱沒有針對任何人，只是抒發心情。

法官認為，陳姓臉友所發表貼文「今天輪到被我幹醮的是王瑞德，這個幹過幾年記者，靠一張爛嘴吃飯的傢伙，自以為天底下沒有他不知道的事，嘴炮第一名」等語辱罵王瑞德，邱男在貼文下留言辱罵「這個也是大畜生」，依貼文及留言前後文相互對照以觀，被告留言對象顯然是王瑞德無誤，被告辯詞不可採。

法官審酌邱男僅因對王瑞德不滿，輕率在不特定多數人得以共見共聞的網路上辱罵王瑞德，造成王瑞德精神上傷害，行為實屬不該，加上否認犯行的犯後態度，及王瑞德於法官審理中也表示不願調解，致迄未達成和解或取得告訴人諒解，量處上述之刑。

(中時 )