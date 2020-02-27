中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，目前新冠肺炎確診人數維持32例，然而因為第32例確診者，也就是外籍看護，在2月16日至24日間有在外活動、接觸他人，因此指揮中心公布活動使，呼籲期間有到以下地點的民眾，請自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

根據指揮中心資料，2月16日外籍看護曾到過台北大坪林捷運站、捷運台北車站、台鐵樹林車站、新北市東昇公園。2月17日為台鐵樹林車站、台北火車站、台北車站地下街，台北捷運竹圍站、士林站及龍山寺站，並在龍山寺附近商家購物。2月18日為台鐵樹林車站、新北市東昇公園、板橋火車站等。2月19日為台鐵樹林車站、台北火車站、景安捷運站等。

指揮中心說，第32例確診者在2月16～24日，曾多次搭乘公車、捷運等大眾交通運輸，並有多處公共場所活動史，指揮中心提醒，曾於所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

指揮中心統計，昨(26)日目前國內維持32名確診，確診個案中，1名死亡、6名出院、其餘個案持續住院隔離。另鑽石公主號返台國人中，2月25日後送1人一採結果陰性，二採檢驗中，其餘18人無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

(工商 )