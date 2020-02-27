佈局5G市場，台灣大跨足電玩，獨家取得Riot Games遊戲台港澳代理權，未來更將打造電競上下游產業鏈生態系，預計4月底先由承襲《英雄聯盟》世界觀、於全球電腦與手機雙遊戲平台上架的《符文大地傳說》卡牌遊戲首發。

台灣大總經理林之晨表示，迎接5G世代，首重「速度」的電競遊戲將是台灣大體現未來5G、創造亮點價值不可或缺的一環。在5G超高速、低延遲網路支持下，不僅遊戲開發走向更多元甚至朝雲端邁進，帶動玩家體驗再升級；加上近期全球疫情擴大宅經濟逆勢爆發，遊戲產業成長後勢看好。

台灣大獨家代理Riot Games的第一支《符文大地傳說》卡牌遊戲已在封測階段，預計4月底正式開放下載。林之晨表示，很高興和Riot Games建立長期且緊密的合作關係，共同提供玩家同步全球的服務品質與遊戲體驗。Riot Games東南亞、香港與台灣區總經理Justin Hulog表示，手遊產業發展潛力無窮，這次與台灣電信業領先品牌合作，令人興奮。

Riot Games成立於2006年，2009年發行享負盛名的《英雄聯盟》風靡全球，創下全球每月活躍玩家超過1億5000萬名、高峰時段超過750萬人同時在線的驚人紀錄，也開啟了全球電競賽事運動化、職業電競戰隊成立的風潮。即使《英雄聯盟》發行迄今已逾10年，仍為全球電競玩家最愛的遊戲之一，更於去年風光拿下《The Game Awards 2019：Best Esports Game》大獎，並摘下遊戲軟體影音串流平台twitch電競賽事觀看年度冠軍。

《符文大地傳說》以《英雄聯盟》宇宙為背景，遊戲中的英雄牌幾乎都是玩家熟悉的角色，例如來自皮爾托福的提摩，同樣是位煩人的英雄，可以在對方的牌組裡種滿蘑菇，且能以閃躲技能攻擊對手的基地，成為一個有趣的牌組；若選了

菲歐拉則是要先守後攻，等待一擊致命，只要讓她擊殺對手四張英雄牌後即可獲取勝利。各區英雄都有獨特的對戰風格和戰略優勢，玩家可嘗試把來自兩個區域的卡牌混搭組合，增添戰局樂趣。

(中時 )