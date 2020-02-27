新冠疫情持續延燒，而在暑期將要舉辦奧運的日本現在正處於兩難之中，不過國際奧委會資深委員Dick Pound已經下了通牒，若是疫情到5月底時還沒有受到控制，東京奧運有可能直接取消，而已經投資進去的250億美元都將化為泡影。

根據《時代雜誌》報導，目前日本政府已經投入250億美元（新台幣7,500億元），來為東京奧運做準備，而這還不包含硬體設備在內，而日本其實已經有幾年經濟不振了，不過他們相信能夠奧運能夠帶來轉機，所以投入相當多資源，想要辦好活動。

航空業、飯店業也同樣為了因應東京奧運，投資了許多資金，像日本航空就花費2億美元（約新台幣60億元），開設一家廉價航空Zipair Tokyo，其預計要在5月開航，而東京知名的大倉酒店，更是花了10億美元（約新台幣300億元）重新裝修。

此外還有轉播權的問題，據了解美國國家廣播公司已經花費14億美金（約新台幣420億元）購買轉播權，若是賽事取消到時違約金可能相當高昂，因此對於日本政府來說，目前首要課題就是讓疫情受到控制。

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(中時電子報)