防疫指揮中心日前宣佈禁止全國醫事人員出國，引發基層醫療人員反彈，今天醫事司司長石崇良表示，相關規範的適用對象排除診所，僅限醫院內員工，相關補償也擴及到任何因疫情而取消的出國行程，另外婚假部分也自動遞延一年。

(中時 )