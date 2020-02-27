醫護出國禁令 石崇良：診所人員不在此限 16:012020/02/27 中時 陳人齊 、 林周義 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫事人員禁出國至6月底 診所人員不在此限。(圖/林周義攝) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 防疫指揮中心日前宣佈禁止全國醫事人員出國，引發基層醫療人員反彈，今天醫事司司長石崇良表示，相關規範的適用對象排除診所，僅限醫院內員工，相關補償也擴及到任何因疫情而取消的出國行程，另外婚假部分也自動遞延一年。 (中時 ) #出國 #石崇良 #醫院內 #員工 #相關 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果平價版iPhone 傳延後發表 04:092020/02/23 全球財經 生產線響起機器聲 老闆員工信心足 04:102020/02/24 焦點新聞 公務員禁出國 地方柔性勸阻 01:582020/02/24 政治要聞 台鐵員工福利即起調高 生育、結婚給2月薪 21:582020/02/24 生活 達初步共識！醫事人員禁去旅遊警示國至6月底 醫院不分職類適用 21:242020/02/25 生活 醫院醫事人員禁出國 配合政策損失全額補 22:112020/02/25 生活 義大利旅遊警示 升至第二級 04:102020/02/26 財經要聞 嘉義市政府促同仁暫緩出國 04:102020/02/26 地方新聞 日企抗疫 掀在家辦公潮 04:102020/02/27 全球財經 醫院管控升級 陪病限1人探病2人 04:102020/02/27 生活新聞 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 確診看護曾赴北車、板橋火車站 指揮中心公布足跡 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 被楊志良嗆不適合當總統 馬英九笑回9字全場傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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