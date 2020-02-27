行政院會今通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，總預算達600億元，其中，編列7800萬元預算用於因疫情影響家庭生計的急難紓困救助，民眾黨團總召賴香伶質疑，申請對象及相關作業準則尚未看到，預算是否足夠支應，相關細節政院應該清楚說明，不要變成令人詬病「看的到用不到」，特別預算執行準則及效益也必須公開透明。

針對行政院會通過紓困特別條例600億元預算案，民眾黨立委賴香伶、張其祿、邱臣遠今下午召開記者會回應，提出紓困資訊零時差、申請程序要便民、預算來源有依據、紓困對象要具體等4大訴求。

張其祿表示，行政院長蘇貞昌稱紓困條例預算要以立竿見影、雨露均霑為原則，應該要由下而上去編列預算，現在行政部門直接羅列預算，欠缺廣納民意，錢能否用在刀口上，應該由被紓困的產業提出需求更合適，而不是空白授權。

邱臣遠表示，新冠肺炎對衝擊產業，政府應「救急」應優先於「振興」，明確把受疫情影響導致營運困難的產業範圍清楚界定，對癥下藥；如果疫情時間拉長，申請紓困的產業件數可能會增加，政府對於各項紓困作業申請、審核結果等相關作業，應該盡快把條件明訂清楚，執行時落實公開透明，維持公平性與公信力。

紓困特別條例立法過程中，民眾黨團主張防疫照顧假津貼，但相關部會提到若因家庭照顧影響生計，可依照特別條例第三條，依照社會救助法辦理，政院通過的預算版本是編列7800萬元，是否足夠支應，且申請對象認定及相關作業辦法是否過於嚴格，導致補助看的到卻用不到，政院下周報告預算案時應詳細說明。

此外，民眾黨主張檢疫及隔離補償金貼至少600元，衛福部擬提供因居家隔離、檢疫者每人單日補償800元至1000元，詳細金額預計3月10日前決定；賴香伶說，黨團同意採用定額方式提供補償金，後續預算執行部分會請相關部會特別說明。

(中時 )