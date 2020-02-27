新冠肺炎疫情延燒，台灣至今（27日）共有32例確診，連江縣政府今（27日）宣布，2020馬祖北竿硬地超級馬拉松延期至5月16日舉辦，若無法參加的民眾可辦理全額退費，退費即日起至3月10日透過線上辦理登記。

(中時 )