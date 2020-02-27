李河潤錄影向桃猿粉絲問好。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls「樂天女孩」今天舉辦開訓典禮，原本要正式介紹的新成員、韓國美眉李河潤卻受到新冠肺炎疫情影響，只能錄製影片向「10號隊友」問好，她也感謝粉絲關心其健康，元氣十足的說：「我在韓國很好，請大家不用替我擔心！」

170公分的李河潤有著甜美、清純的氣質與水汪汪的大眼睛，她的堂哥是韓華鷹隊內野手金會成，將成為首位在台、韓都擔任現役職業球團啦啦隊的樂天女孩，也在1月來台與「學姐們」特訓近2周。

然而新冠肺炎疫情延燒，我國對韓的旅遊警示提升至第3級，27日凌晨起自韓入境旅客都要居家檢疫14天，李河潤正式來台亮相的時間也只好往後延了。

「一方面是防疫升級，來台灣也要居家檢疫14天，一方面韓國政府也呼籲民眾不要出國，李河潤在所屬的小演藝圈內，也必須做示範才行。」桃猿副領隊浦韋青強調，李河潤與球團是長期合作，時機合適就會來到台灣。

新球季的樂天女孩在開訓典禮向粉絲們問好。（季志翔攝）

正值疫情，球團如何保護在觀眾席上應援的啦啦隊女孩？浦韋青表示，中職今天領隊會議會決定新球季的防疫措施，啦啦隊部分也會全力配合聯盟政策，應不至於要女孩們戴口罩加油，否則也失去啦啦隊的意義，「會長的意思也是不應過於恐慌，在中間找到一個平衡點。」

加上日籍啦啦隊員彩香，24位樂天女孩涵蓋台、日、韓，今年更首創每位啦啦隊女孩都有自己官方背號的創舉。續任隊長的「1號」巫苡萱代表女孩們從浦韋青手中接過開工紅包，高喊今年是Rakuten元年，「我們以新型態出發，3月14日桃園球場見！」

(中時 )