228連假即將到來！來九族賞櫻趣！今年受到新冠肺炎疫情影響，讓許多人人心惶惶！其實對抗疫情，除勤洗手外，到寬敞的戶外多接近大自然，呼吸新鮮芬多精也有益健康！位在南投的九族文化村，園區有200公尺長的櫻花大道，富士櫻預估在連假時大爆發，周六（2月29日）下午有咖啡與文學的對話，邀請大小朋友在櫻花樹下品嘗魚池精品咖啡、聽詩人談詩、大玩DIY。

九族文化村山櫻盛開，搭纜車賞花更有fu！（九族文化村 提供）

櫻花飄粉紅！為台灣祈福！九族文化村表示，目前九族文化村的八重櫻慢慢進入尾聲，但是後來接力而起的吉野櫻和富士櫻一點都不遜色，尤其是吉野櫻和富士櫻的顏色是浪漫的粉紅色，更受到年輕人的青睞。

落櫻繽紛，在九族文化村也能欣賞原民歌舞表演。（九族文化村 提供）

九族文化村指出，園區約二百公尺長的櫻花大道，二旁的夾道的富士櫻和整區的富士櫻花林已經進入觀賞期，九族文化村企劃部黃經理表示，今年的富士櫻花枝節的花苞比往年都還要密，目前富士櫻也開了八成了，這幾天春暖花開，花況極佳，估計228連假，富士櫻將會大爆發。

二二八假期來看九族櫻花季，看粉紅櫻花讓心情更療癒！（九族文化村 提供）

魚池鄉公所結合九族文化村也呼籲大家利用228三天連假，來魚池鄉走走，可以賞花森呼吸，感受自然的森林浴，並配合九族櫻花祭特別舉辦三天的小農市集，推廣魚池鄉在地的農特產三寶加一咖。

2月29日下午還有一場咖啡與文學的對話，邀請大家品嘗魚池精品咖啡、聽詩人談詩、現場提供遊客報名咖啡豆烘焙DIY，是一場可以讓大家在戶外進行一場有益身心健康、提升免疫力的活動。

228八連假期間，在九族文化村內也安排了魚池鄉的小農市集展售魚池鄉的農特產！魚池三寶加一咖，遊客可以買到最好的紅茶、香菇、蘭花和咖啡。新冠肺炎疫情升溫，但其實民眾悶在家裡，其實也悶得慌，九族文化村也鼓勵大家要走向戶外，在樹木眾多的大自然，吸收芬多精、負離子。

然建議大家如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全，也盼這波疫情能早日平息，讓大家可以恢復到自由自在呼吸的生活。

(中時電子報)