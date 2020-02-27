亞馬遜（Amazon）數以千計的賣家向來仰賴大陸廉價且有效率的製造商，然而最新疫情使大陸部分廠房停工，也讓賣家頓時陷入缺貨難題。

賣家表示，根據亞馬遜的評分演算法，產品若缺貨就會被降級，為避免這類情況發生，許多賣家因此調高售價，減緩產品售出速度，或是向越南、印度等國尋求替代來源。

產品在亞馬遜評等愈高，搜尋結果排名就愈前面。賣家指出，一旦庫存用盡，在亞馬遜評分降低，未來恢復供貨時，他們還得花大筆錢作廣告，才能讓分數回升。

根據研究公司Marketplace Pulse資料，第三方市集占亞馬遜零售業績的一半以上，近年產品來自大陸的賣家比重持續增加。

亞馬遜表示，已與供應商合作取得額外庫存，並提供賣家維持平台帳戶健全的指導方針，強調產品供應只是眾多評估基準之一。

一些亞馬遜商家積極向小型競爭者詢問能否提供額外庫存，有些則向美國批發商找庫存，儘管這樣比直接向工廠採購更貴，但比起產品賣光、日後重推產品所付的成本相比，前者還比較便宜。

為了保留庫存，許多賣家已經撤掉線上廣告活動並且調漲價格。

在亞馬遜經營10個品牌的Alpha Rock Capital的合夥人米奇里尼（Michael Michelini）指出，「我們產品銷售最糟的情況就是缺貨，因為你不確定日後評分能否再回來現在的水準」。

米奇里尼指出，公司部分產品已漲價，儘管在農曆年前買進大批庫存，但一些產品可能在未來幾周銷售一空。他預料，許多賣家到3月可能遭受打擊。

英國賣家戴維（Chris Davey）主要銷售深圳音響產品，每年在亞馬遜平台業績超過100萬美元，他表示自己定期會與供應商聯繫，主要是關心他們對抗疫情的情況。戴維說，希望在生產線復工時，「他們會記得曾經問候他和家人的我們，而不是只問訂單」。

(工商 )