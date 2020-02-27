美股跌勢持續，MSCI季度調整，加上行政院宣布，肺炎疫情指揮中心從二級升到一級，台股27日震盪走低，終場加權指數下跌141點，收11,292點。

國泰證期協理簡伯儀指出，從最近四天的走勢來看，大盤大致上延續下跌回檔走勢，不過整體量能卻是一天比一天大，27日收盤雖然未跌破前波11,138點，但就收盤指數來看，目前指數已經續創回檔以來的新低，整體量價結構不利多方。

從日線的技術指標來看，目前日KD指標仍持續回檔整理中，KD開口也沒有出現縮小的狀況，RSI也持續維持在50之下。

另從法人動態來看，外資近期受到國際股市氣氛不佳的影響，近期持續大賣台股，代表整體量價、指標、法人動態皆持保守態度。

基本面上，即將開始反映2月營收， 預期不少公司將受到疫情衝擊，整體營收衰退幅度將大於預期，因此，短線在半年線失守下，操作更應保守以對。

(工商 )