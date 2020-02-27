「有天學校的大樓前突然升起一個熱汽球，上面寫著大大幾個字，劉真HAPPY BIRTHDAY」！直到現在事隔25年，當年和劉真同期的政大同學一提她，還是會睜大眼睛描述當年在校園內的奇景之一，就是那顆大大的告白熱汽球，也都異口同聲地說，劉真當年就很漂亮，在政大這一幕看過的人都忘不了。劉真臉書昨日也首度分享了她在政時的嫩照。

劉真當年是政大國標社的副社長也是校花。（圖／翻攝自劉真臉書）

劉真臉書昨（26）日在她住院後第一次發文，引起一些誤會以為是本人親發，今天劉真小編特別在劉真臉書上聲明，這些內容都是劉真入院前自已寫好的內容，和拍好的影片，原本就打算要貼在臉書上，但因劉真目前無法PO文，就由工作同仁當小編代PO，這篇文章附一段劉真親拍的影片，溫馨感人，看了讓不少好友粉絲想落淚，瞬間就有2千多人觀看，近300則留言。

劉真嫩照曝光。（圖／翻攝自劉真臉書）

影片中劉真拿了自己不同時期的照片分享，其中有一張很少見到，就是劉真在政大時期，和同是國標舞社團校友一起拍的照片，她還說照片後寫著「20歲」，應該就是政大有名的劉真告白汽球的那一年，轉眼間已25年，當年劉真雖濃妝，但仍看的出稚嫩秀麗。

劉真住院開刀已進入第21天，目前狀況如同吳宗憲所說的「真的蠻嚴重的」，當年政大看過熱汽球這一幕的同學們，都表示為劉真集氣加油中，希望能再見到當年那個美麗又愛跳舞的劉真。

劉真和劉德華一起在綜藝節目上共舞。（圖／翻攝自劉真臉書）

政大同期同學回憶劉真當年唸俄語系，曾想要轉新聞系和外交系，所以她非常認真的前往各系旁聽相關課程，因為當年告白熱汽球太有名，同期同學都知道劉真這號人物，而她不只會唸書更會跳舞。之前接受採訪時，她自己常提到畢業後想以跳舞為業的叛逆過程，後來因為和劉德華的一場雙人國標舞演出，開啟了她演藝之路。

從師大附中唸到政大畢業，漂亮又是學霸級的劉真，從芭蕾舞團走向國標舞，在校時就選手級的國標公主，人緣好的劉真聲音細細小小，但同學卻都忘不了她，大家都在不同群組和場合共同會她集氣禱告。

(中時電子報)