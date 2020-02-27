中華民國路跑協會聲明，為配合政府新冠肺炎之疫情控制，經過整體評估，為保障國內外選手的安全，原訂今年3月8日舉辦的臉部平權運動台北國道馬拉松，決定延期舉辦，因延期不克參賽者請於3月28日前向本會提出申請，本會將採報名費全額退費。

路跑協會指出，原本在1月21日至2月26日這段時間有提出申請退費者也採全額退費不須額外申請,，在此要請報名的跑友多多體諒與包涵希望大家共體時艱、齊心協力配合中央共同防疫，早日恢復正常生活，後續辦理日期近期公告。

(中時 )