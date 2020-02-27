防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為配合政府新冠肺炎之疫情控制，經過整體評估，為保障國內外選手的安全，原訂今年3月8日舉辦的臉部平權運動台北國道馬拉松，決定延期舉辦。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華民國路跑協會聲明，為配合政府新冠肺炎之疫情控制，經過整體評估，為保障國內外選手的安全，原訂今年3月8日舉辦的臉部平權運動台北國道馬拉松，決定延期舉辦，因延期不克參賽者請於3月28日前向本會提出申請，本會將採報名費全額退費。 路跑協會指出，原本在1月21日至2月26日這段時間有提出申請退費者也採全額退費不須額外申請,，在此要請報名的跑友多多體諒與包涵希望大家共體時艱、齊心協力配合中央共同防疫，早日恢復正常生活，後續辦理日期近期公告。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #台灣 #馬拉松 #延期 #協會 #新冠肺炎 #路跑 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 社區傳播病例暴增 我升高旅遊疫情建議！日韓列二級警示 不排除邊境管制 04:102020/02/23 生活新聞 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 最早新冠肺炎確診病例 武漢官方：2019年12月8 日 17:172020/02/26 兩岸 甘肅推廣中醫院防治新冠肺炎 藏醫藥加入一線防疫 21:242020/02/26 兩岸 新冠肺炎衝擊觀光產業 業者向中市府提出3大訴求 11:232020/02/27 生活 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 確診看護曾赴北車、板橋火車站 指揮中心公布足跡 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 被楊志良嗆不適合當總統 馬英九笑回9字全場傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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