彰化縣政府未雨綢繆，27日成立「彰化縣政府居家檢疫／居家隔離關懷服務中心」，慈濟捐贈居家檢疫及隔離民眾1000份「安心祝福包」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府未雨綢繆，27日成立「彰化縣政府居家檢疫／居家隔離關懷服務中心」，慈濟捐贈居家檢疫及隔離民眾1000份「安心祝福包」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府未雨綢繆，27日成立「彰化縣政府居家檢疫／居家隔離關懷服務中心」，慈濟捐贈居家檢疫及隔離民眾1000份「安心祝福包」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府未雨綢繆，27日成立「彰化縣政府居家檢疫／居家隔離關懷服務中心」，慈濟捐贈居家檢疫及隔離民眾1000份「安心祝福包」。（吳敏菁攝）

受到新冠肺炎風暴衝擊，彰化縣累計到26日，居家檢疫1013人、檢疫中265人，已結案748人；居家隔離64人、隔離中29人，已結案35人，因應228連假，緊接著清明台商回台潮，彰化縣政府未雨綢繆，27日成立「彰化縣政府居家檢疫／居家隔離關懷服務中心」，慈濟捐贈居家檢疫及隔離民眾1000份「安心祝福包」。

縣長王惠美主持揭牌儀式，指出居家檢疫及隔離民眾在14天檢疫期間，如有健康管理、醫藥服務、送餐協助或垃圾清運等需求，請撥打「關懷專線04-753-1366」。一般民眾若有防疫相關疑問，請直接撥打防疫專線1922及時處理。

「從大陸或疫區回來鄉親14天的自主隔離很艱苦，謝謝他們的包容，也因為他們讓親朋好友得到保護」，王惠美表示，這波防疫中給予物資方面的協助，贈送安心祝福包，包含保健品及上人的智慧語錄，讓居家隔離或檢疫民眾能夠得到及時的關懷。

慈濟慈善基金會副執行長張宗義表示，提供增強身心靈方面及身體抵抗力的用品，希望給這些為了大家的健康、必須犧牲14天的時間進行居家隔離或檢疫的民眾一些心理的依靠，表達外界民眾對他們的支持，也感恩中美生醫董事長林本源捐贈保健產品。

中美製藥公司董事長林本源指出，防疫是大家一起做的事情，能夠盡自己一份棉薄之力是他最大的心意，祝福所有的人健康。

(中時 )