導電漿料廠—勤凱科技(4760)2019年每股盈餘為1.03元，受惠於被動元件導電漿出貨暢旺，且太陽能背銀導電漿出貨量逐步攀升，搭配5G基地台介質濾波器導電漿優勢，勤凱正向看待今年業績，勤凱董事長曾聰乙表示，今年第1季業績有機會挑戰單季歷史新高，面對近期爆發的新冠肺炎疫情對大陸地區出貨影響，公司審慎觀察評估。

勤凱2019年受到被動元件產業不佳影響，全年營收5.89億元，年減17.39%，營業毛利為1.23億元，年減25.91%，合併毛利率為20.99%，年減2.42個百分點，稅後盈餘為2943萬元，年減47.48%，每股盈餘為1.03元，不過被動元件歷經近一年庫存調整，客戶在去年第4季庫存消化完畢並積極回補庫存，在淡季不淡的情況下，勤凱第4季合併營收逐月走高，第4季獲利亦創下去年單季最高。

勤凱董事會決議每股配發1.2元股利，包括盈餘配發現金股利0.3元及股票股利0.4元，以及資本公積配發現金股利0.5元。

勤凱表示，公司導電漿料主要應用於被動元件，過去一年受到被動元件客戶庫存調整影響，業績因而下滑，不過客戶庫存已消化完畢，目前被動元件產業及下游客戶庫存水位偏低，被動元件廠稼動率拉高，公司被動元件導電漿需求預期將隨之走高；從產業發展趨勢來看，車用電子、5G等新需求帶動，被動元件市場規模穩定成長，在被動元件廠出貨量拉高且傳出報價調漲的產業現況發展，公司被動元件導電漿出貨成長可期。

延續被動元件廠出貨量攀升帶動導電漿需求、太陽能背銀導電漿開拓新市場，繼去年12月之後，勤凱今年1月合併營收8064萬元，年成長58.11%，再創單月歷史新高。

在太陽能背銀導電漿部分，勤凱表示，太陽能背銀導電漿去年開始正式出貨後，今年將逐步站穩台灣市場並積極拓展東南亞市場，成為公司一大成長動能；5G基地台介質濾波器導電漿去年陸續完成送樣，今年可望正式出貨，5G基地台整體佈建數量可能為4G基地台的數倍以上，其中介質濾波器將由過去金屬材質轉為陶瓷材質，由於陶瓷不具備導電性，因此產生新的導電漿需求，勤凱具備生產彈性與成本競爭優勢，公司對於爭取5G基地台介質濾波器導電漿訂單相當看好。

(時報資訊)