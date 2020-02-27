中信房屋總經理張世宗表示，新冠狀肺炎疫情延燒，國內確診案例也續增，現階段國人上班通勤等基本生活作息仍屬正常，房市短期交易量雖會有波動，但對價格的影響變化則不大，不過如果國內抗疫時間不斷拉長，對產業經濟面受到的衝擊會加劇，最後勢必影響房地產市場。

至於疫情若是拉長造成的衝擊程度為何，張世宗認為，仲介業會比建商來的低，因為中古成屋與新建案的銷售模式不同，中信房屋等大型仲介業者多建置完整的線上看屋機制、售價透明，即使未在現場，也能察看屋況，看屋民眾也有習慣先上網找房，這點是與建商最不相同之處，因此當不動產產業面臨疫情嚴重衝擊時，仲介業仍能保有6至7成的基本網路客，在銷售上的衝擊也相對較低。

張世宗說，據中信房屋內部資料顯示，農曆年後買盤因疫情而出現觀望的態度，部分區域成交狀況雖優於上月，但新北、台中、台南的買盤力道較弱，因此月增表現較為溫吞。至於同期年增率的部分，由於去年農曆期間落在2月，比較基期較低，因此使得六都年增率皆呈現正成長。

(時報資訊)