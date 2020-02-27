大陸快遞業接近全面復工，27日，順豐、韻達、圓通、申通相繼披露其1月經營數據，4家A股上市公司，1月快遞收入及業務量與去年同期相比，順豐控股實現增長，圓通、申通、韻達則下滑，而與上月相比4家全部下滑。

《新京報》報導，順豐公告顯示，1月公司速運物流業務營業收入為111.5億（人民幣，下同），較去年同期增長10.64％；業務量為5.66億票，較去年同期增長40.45％。供應鏈業務營業收入為4.78億元，較去年同期增長455.81％，兩項合計收入116.28億元，增長14.4％。

申通1月快遞服務業務收入13.25億，較去年同期下降23.23％；完成業務量4.01億票，下降21.45％。而圓通1月份快遞產品收入為17.23億元，較去年同期下降23.67％；業務完成量為5.85億票，下降10.68％。

韻達方面，快遞服務業務收入18.11億元，完成業務量6.33億票，快遞服務單票收入2.86元，較去年同期分別下降22.9％、3.95％、19.66％。

受到春節假期和疫情影響，包括上述四家快遞公司，大陸全國快遞業務量都有受到一定影響。對此，大陸國家郵政局21日下發通知，正式啟動郵政快遞業第二階段復工復產工作，力爭2月底前行業產能恢復到6成以上。17日，大陸全國快件攬收量1.12億件，達到正常業務量的6成，投遞量超過8千萬件，超過正常業務量的4成，快遞小哥復工到崗人員超過200萬人。

據了解，中國郵政、順豐、京東物流、「三通一達」、百世、德邦、蘇寧物流等主要快遞企業早已在10日宣布實現全面復工復產。

目前，為解決快遞企業用工難等問題，大陸國家郵政局提出鼓勵企業積極採用互聯網用工等方式，解決企業招工難的問題。同時，要求各地郵政管理部門繼續加強與相關部門溝通，爭取投遞人員在通過體溫檢測和資訊登記後，能夠進入社區利用智能快件箱投遞；鼓勵企業多採取定點收寄、定點投遞和預約投遞等服務方式，協調發揮好社區臨時投遞站的作用，為廣大用戶提供安全便捷的投遞服務。而對於個別地區運輸車輛通行不暢問題，大陸國家郵政局要求各地繼續協調交通、公安等部門解決。

(旺報 )