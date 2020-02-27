嘉義市警察局長張樹德立刻頒發破案茶及獎金慰勞員警。（廖素慧攝）

發生於上月在嘉義市民生北路、蘭井街口衝撞警車，造成女警受傷，警方開6槍仍逃脫的陳姓毒嫌，27日與黃姓女友在一家摩鐵落網，陳嫌行跡詭異，逃亡月餘幾乎天天開車北上，白天再開車回嘉找女友，市警局長張樹德立刻頒發破案茶及獎金慰勞員警。

陳男涉嫌於1月21日下午開車牌怪異的自小客貨車行經南京路，警方查出是毒品通緝犯，陳嫌為甩開警車，在民生北路、蘭井街口衝撞警車突圍，撞倒騎機車支援的長榮派出所蘇姓女警的手及腳，警方當場對陳嫌車輛連續射擊6槍，射破車子左後車輪，陳嫌仍駕車逃逸。

警方專案小組不眠不休查緝，發現陳嫌四處逃亡，經常晚上開車到頭份過夜，白天才回嘉，即使短暫停車，也躲匿車內不下車，掌握他的行跡後鎖定他，昨天下午陳嫌開車到西區一家摩鐵，即埋伏在外，今天上午7時多圍捕2人到案，當場查獲一級毒品海洛因2包及第二級毒品安非他命1包及吸食器1組等物證。

警方調查陳嫌有多項毒品前科，因吸用安非他命遭依《藥事法》判刑2個月，不得易科罰金，他未到案執行，而遭通緝，此外，另涉其他毒品案件，陳嫌落網後辯稱，只是為了逃亡，非故意撞傷女警。

警方將全案依妨害公務、傷害、藏匿人犯及毒品危害防制條例等罪嫌移送嘉義地方檢察署歸案偵辦。

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(中時 )