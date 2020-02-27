武漢肺炎疫情延燒，韓國大韓航空（Korean Air）新潟分公司昨天宣布，將暫時取消3月8日到28日往來新潟機場及首爾仁川機場的航班，使得新潟機場屆時將成為「零國際線」機場。

日本「每日新聞」報導，新潟縣新潟機場往來首爾航線從1979年開航以來，一直是當地熱門航線，就算受到去年日韓關係惡化影響，但還是可以維持每週3個往返航班。目前大韓航空尚未決定3月28日以後的飛航計畫。

中國東方航空也宣布，往來新潟到中國上海的航線，暫時停航截止時間將從原訂3月28日延長到4月25日。

新潟機場國際線航班受到武漢肺炎影響，相繼出現暫時停航的情況，目前已結束往來中國哈爾濱和上海的冬季航線，往來香港航班也將於3月4日結束。

新潟機場與台灣間的航線，先前已因遠東航空公司出現資金問題自去年12月起停航。在3月底另一家廉價航空公司接手這條航線之前，新潟機場將成為「零國際線」的國際機場。

新潟縣機場課表示，去年使用國際線的旅客共有10萬136人次，較2018年增加1393人。新潟機場原本希望透過提供搭機者免費使用停車場等措施，來提高搭乘人次，並預估可創造連續2年成長。如今機場課負責人說，碰到這種情況著實令人遺憾。

機場課人士還表示，現在令人憂慮的是，就算屆時疫情平息，旅客出遊意願可能還是不高，他們會跟民間旅行公司等單位合作，研商如何因應。

(中央社)