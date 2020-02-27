經濟部向勞動部提出由彰濱工業區試辦產業外勞外展計畫，將由所謂「非營利組織」聘僱產業移工，再以派遣模式將外籍工作者派往各廠廠內工作，解決彰濱工業區的短期缺工問題，預定在今年下半年度開始執行，台灣勞工陣線對此提出強烈質疑，並呼籲勞動部應懸崖勒馬，拒絕經濟部的無理要求。

台灣勞工陣線指出，經濟部曾在2019年3月與6月就已提出移工外展，但當時遭勞動部以工業局方案中「未具體提出有哪些社團法人或財團法人單位願意承接這項試辦、試辦方案的目的、現有機制3K5級制核配比率、EXTRA案如何整合、如何符合勞基法規範」等五大質疑理由，而退回重議。而之前勞動部提出的質疑，正也是勞陣對此計劃的疑慮，此次勞動部卻同意本計畫，實應具體說明上述五大疑慮是否解決。

台灣勞工陣線認為，此次勞動部放行以「非營利組織」聘僱產業外勞外展的新模式，讓該團體在僱用移工之後，派遣到廠商內工作，這等於是將勞動派遣模式正式引進到產業外勞的僱傭市場，這將使勞動派遣的三方複雜關係中，將雇主責任推卸掉，恐損及外勞的勞動權益，使企業之法定雇主成本外部化。

勞陣表示，「非營利組織」是否有能力承擔淡季時無廠商可派遣之移工僱用成本，而轉向移工身上榨取？同時，目前聘僱外籍工作者採取核配制度，依據「3K五級制核配比率」加上「附加就業定費數額提高移工核配比率」，上限不得超過40％，也就是所聘用本國籍移工不得低於6成，但經濟部所提出外展計劃中，如果該企業已聘雇外籍工作者上限的40％，是否能夠再次向所謂的「非營利團體」申請外展工作名額？

台灣勞工陣線認為，產業派遣移工模式一旦啟用，將使移工在不同廠商之間短期輪轉，而產業外勞又多從事3K產業，要不斷在各企業之間不斷流動，恐將增加外勞發生職災風險，且因在勞動派遣三方關係中之雇主責任難以釐清，一旦職災發生，移工恐被私下迅速送回母國。

(中時 )