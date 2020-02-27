「石笱排水支線(第五期)排水改善工程(二工區)」工程包含兩側1.6公里複合式排水護岸整治及兩側水防道路拓寬，核定工程總經費為9600萬元。(吳建輝攝)

水岸兩側種植169棵黃花風鈴木並搭配南美蟛蜞菊點綴河岸綠帶景觀，在治水防洪外，也兼顧生態景觀與城市美學。(吳建輝攝)

彰化縣政府自2006開始計畫辦理石笱排水護岸整治計畫，將其分成五期，如今已歷經三任縣長，第五期二工區已完工，彰化縣長王惠美27日前往視察，王惠美說，縣府發揮巧思在不影響護岸安全與水防道路寬度前提下，在水岸兩側種植169棵黃花風鈴木並搭配南美蟛蜞菊點綴河岸綠帶景觀，在治水防洪外，也兼顧生態景觀與城市美學。

彰化縣長王惠美今視察「石笱排水支線(第五期)排水改善工程(二工區)」完工情形，該區段於2018年9月動工，去年年底竣工，工程包含兩側1.6公里複合式排水護岸整治及兩側水防道路拓寬，核定工程總經費為9600萬元，完成後能滿足，10年通洪能力，25年不溢堤之保護標準。

王惠美說，石笱排水兩側現有水防道路，是大村鄉與員林市民往來聯絡的外環道路之一，改建前路面寬窄不一，有些路段甚至只有３米寬，現在整治過後，全線水防道路都有５至６米寬的安全道路可以使用，未來地方公所也能將水防道路，提升為一般道路使用，並加強安全措施，讓往返民眾更方便且安心。

彰化石笱排水匯集八卦山脈雨水，流經大村鄉、員林市、社頭鄉、花壇鄉、鹿港鎮、秀水鄉等六個鄉鎮市，最後通往洋子厝溪，總長約21公里，也是洋子厝溪排水最大支流，彰化縣政府從2006開始計畫，分成五期進行護岸整治，歷經三任縣長，預計在10月底能完成全區段工程，屆時將大幅提升排水保護標準，淹水情形與周邊環境與道路品質，都能有大幅提升。

(中時 )