32歲女星王思平今（27日）宣布閃嫁牙醫男友李世偉，王思平稍早在臉書曬出求婚照分享喜訊，並發文寫下：「是的，緣分來了就是那麼的奇妙，遇到對的人什麼都對了☺️ 你們好，我是李太太惹～😂」。

王思平以模特兒出道後，她積極轉型為演員，還曾參與演出《鍾無艷》、《莫非，這就是愛情》、《春梅》等戲劇，王思平近年並把演藝事業轉往大陸發展。而在王思平曬的閃婚照中，她手捧花束、男友單膝下跪，畫面超浪漫，同時，王思平也甜蜜宣告：「你們好，我是李太太惹～」。

王思平與牙醫師交往約一年，小倆口已經登記結婚，王思平升格當「李太」後，她也透過經紀人表示，因為受新冠肺炎疫情影響，婚禮以及蜜月旅行應該都會延到明年。不過目前她還沒懷孕，有好消息會跟大家說。

為了向王思平求婚，李世偉特別投其所好，還向她的好姊妹們請益，知道她喜歡迪士尼，連求婚場景也借用迪士尼哏，當她一走進餐廳，就出現一台遙控汽車跑出來，上面寫著「請你跟著我去尋找米奇」，然後就出現偶像劇般的浪漫場景，他向她下跪求婚：「妳願意嫁給我嗎？」明明深受感動，但她一開始還故意笑說「不要」，最後才眼眶含著喜悅淚水點頭說「我願意」。

(中時電子報)