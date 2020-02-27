政院今天通過600億元「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，主計長朱澤民表示，600億元中的100億元屬政府消費及投資增加，這將促使國民所得(National Income, NI)增加0.08％；至於新冠肺炎對全年GDP成長率的影響，要等5月才有新的估算。

朱澤民並說，有關GDP的影響，2月上旬時主計總處的國民所得評審會已經把經濟成長率下修0.35％，從原來2.72％下修到2.37％，在國民所得評審會沒有再召開以前，這種估計還是不會變更，要等5月時才會有另外的估計。

他表示，在600億元的特別預算裡，有100億元屬政府消費及投資增加，將促使國民所得增加0.08％，另外的500億元因為是移轉支出，也就是原來補助給因疫情影響受損的人，那些人原來有消費支出，在消費降低後給他補助，這些消費或工商業的投資是沒有變化的，所以另外的500億元不見得會使國民所得增加，有關這500億元的影響如何，還要再估算。

(中時 )