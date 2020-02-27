美股及亞洲主要股市跌多漲少，台股也重挫141點，但由於國際美元回檔，及出口商月底拋匯全出籠，加上外資轉匯入，激勵新台幣升勢強勁，終場漲幅收斂，收在30.33元兌1美元，升值5.3分，已連續三個交易日走揚，台北外匯經紀公司成交量10.37億美元。

由於228假期休市，新台幣27日提前收周線，累計一周共升值7.3分或0.24％。外匯交易員指出，美股接連二日狂洩之後，美國官方又示警，肺炎疫情恐在美爆發大擴散，道瓊也因此續挫領跌，主要亞股除陸港股外，幾乎全部收黑。但外資雖賣超台股，卻反手轉匯入，加上月底最後一個交易日，出口商拋匯賣需盡出，激勵新台幣升勢強勁，盤中一度大漲1.53角之多，但尾盤老大（央行）出手調節後，暫守住30.3元價位。

外匯交易員認為，外資在台股已連六賣，卻轉為匯入，主要應是來自美系外資，擔憂疫情萬一真的在美擴大，引發恐慌性出走。但亞洲疫情不確定性未除，確診數續增加，外資預料偏保守居多，且下周進入月初，出口商拋匯需求退場，新台幣升勢不排除將暫告一個段落，就看外資動向而定。

(工商 )