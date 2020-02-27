高雄科工館生活圈躍升房市戰區，包括城揚建設、隆大營建、遠雄、永信集團等建商都積極搶進，使得該區週邊新成屋和預售建案，至少16個，每坪售價大約介於25萬到30萬元，皇普建設加入戰局，推出「摩天100」大樓住宅建案，成為重返高雄首案。

皇普建設董事長蘇永平27日南下主持「摩天100」公開儀式，對於此次大陸「新冠肺炎」（COVID-19）疫情與房市變化，蘇永平認為，跟SARS的時空背景完全不同，SARS發生的2003年，是建商從1997年到1998年，歷經金融風暴，受傷之後的休生養息階段，而大陸「新冠肺炎」爆發之際，正是建商歷經10年房市多頭之後，口袋滿滿的時候，實力堅強，不太可能出現殺價競爭。

更何況，未來的房市，台商將是最大的希望族群之一，蘇永平表示，大陸「新冠肺炎」之後，將會更加深220萬台商返台投資和購屋的決心，如果再加上越來越多的香港消費者，國內房市將是樂觀的。

他說，「摩天100」是皇普重返高雄房市的第一個建案，今年3月將動工，預定2022年第3季完工交屋，目前正在尋找適合的其它建地，未來將繼續耕耘高雄房地產市場。

上揚國際建築團隊總經理施棟瀝指出，根據市調資料顯示，皇普「摩天100」所在的區域高雄科工館生活圈，目前已躍升成為高雄房市的熱區，包括新成屋、預售建案、以及準備進場的個案，至少16個，平均每坪售價在25萬元到30萬元之間。

施棟瀝表示，高雄科工館生活圈之所以成為建商兵家必爭之地，主要就是高雄鐵路地下化之後，科工館站成為台鐵科工館站、輕軌科工館站、以及高雄捷運橘線O8五塊厝站的「三捷交會」處，交通機能吸引購屋族青睞。

他說，以「摩天100」來說，開車3分鐘就可抵達環球影城，5分鐘銜接捷運橘線O8五塊厝站，6分鐘到達師範大學、文化中心，9分鐘前進衛武營國家藝術文化中心，即使沿著大順路到義大購物廣場、漢神巨蛋百貨、或是南下亞洲新灣區，都在15分鐘內的車程。

永信集團關係企業勤寬建設，目前也正在該區興建新大樓，永信發言人顧岳軍表示，該案要完工之後才會對外銷售。

原本要在今年上半年進場預售的遠雄科工館建案，雖然3月底就可取得建照，但，遠雄房地產行銷副總經理潘長俊指出，由於高雄營建成本和人力成本攀升，遠雄集團大約要花費6個月的時間，精算成本，最後完成定價，才會對外開賣，「但，每坪售價肯定超過30萬元」，推出的時間大約在明年第一季。

(工商 )