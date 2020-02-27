鼓鼓（呂思緯）日前上17直播節目《趣你的娛樂》擔任嘉賓，黃鴻升和鼓鼓聊起兩人何時初相識，勾起黃鴻升久遠的記憶，黃鴻升扮孫悟空主持那天是丸子剛結束後，鼓鼓說自己是「丸子」的粉絲，在錄音室當助理時有參與到丸子後期一些歌曲製作，簽唱會現場他是工作人員，一直在旁邊偷看鬼哥，訝異黃鴻升願意為了主持工作畫成孫悟空樣。鼓鼓說自己是「丸子」的粉絲不是講假的，現場拍照傳神擺出神似黃鴻升的pose，還冒出黃鴻升的語氣模仿笑喊「真的假的」，黃鴻升笑說：「最早有人學我，就是鼓鼓！他學得是我比較年輕一點，比較激動的時候。」

遊戲環節「真心話喝一杯」鼓鼓抽到題目「合作過的女歌手中最可能與哪位交往？」鼓鼓想半天說多位都已婚或即將結婚，想到還有Julia(吳卓源)和愷樂，黃鴻升追問如果這兩位選一個荒島共度餘生他要選誰，鼓鼓說：「好像選愷樂比較好，因為她好像比較笨，有點呆呆的。」黃鴻升提醒：「愷樂怎麼會傻，她是假裝的，她怎麼會不懂，愷樂是滿直接的人，我覺得隨著人生歷練，有些事情其實她本來不懂，後來懂了，再假裝不懂！畢竟她以前是姐姐啊，有些事真的不能講。」鼓鼓笑說這真的是最高招了。

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