國民黨青年團力推「捐血愛台」，總團長田方倫捐500CC。（國民黨青年團提供）

新冠肺炎疫情導致全台鬧「血荒」，國民黨青年團今天與救國團合作，在北市大安站發起捐血活動，到下午已有近百人捐血，捐血常客的青年團總團長田方倫捐了500CC，獻出捐血「初體驗」的青年團執行長蔡哲琛、學校服務處專員陳亭儒等人捐了250CC，表示下次要捐 500CC 。

田方倫說，新型冠狀病毒疫情持續延燒，不僅影響民眾出門意願，也連帶導致各地捐血人次銳減，據台北捐血中心統計，目前血庫存量僅剩不到六天，遠低於安全存量的八天，也表示北市的血量庫存已正式宣告「鬧血荒」。

為協助血荒，青年團和救國團合作發起「捐血愛台」活動，今天號召熱血青年到捷運大安站的捐血點，田方倫率10多位青年團夥伴挽起衣袖捐出熱血，並擔任志工在現場呼籲民眾響應捐血活動，一同用行動與愛心落實真正的「愛台灣」。

10多位青年團成員中，有蔡哲琛等3人是第一次捐血，依規定只能捐

250CC，不過3人都滿腔熱血說「下次要捐500CC」，最近將轉任不分區立委溫玉霞助理的青年團成員蔡元御也趕來共襄盛舉，捐血送愛。

田方倫說，青年團將持維推動「捐血愛台」，也呼籲國人響應。

(中時 )