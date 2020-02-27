南韓新冠肺炎確診病例持續急升，促使外資連4日大舉撤出韓股，以及南韓央行宣布維持基準利率不變，讓看好央行將再度降息以緩解傳染病衝擊的投資人大失所望，周四南韓KOSPI指數收跌1.05%，為2,054.89點，創下去年10月11日以來新低。

今日外資賣超韓股4070億韓元，機構投資人買超70億韓元，散戶買超3480億韓元。韓元跌0.02%，收在1,217.2兌1美元。

(時報資訊)