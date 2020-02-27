《韓股》外資連4賣，韓股收跌1.05％ 16:312020/02/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓新冠肺炎確診病例持續急升，促使外資連4日大舉撤出韓股，以及南韓央行宣布維持基準利率不變，讓看好央行將再度降息以緩解傳染病衝擊的投資人大失所望，周四南韓KOSPI指數收跌1.05%，為2,054.89點，創下去年10月11日以來新低。 今日外資賣超韓股4070億韓元，機構投資人買超70億韓元，散戶買超3480億韓元。韓元跌0.02%，收在1,217.2兌1美元。 (時報資訊) #韓股 #南韓 #韓元 #外資連 #收跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》疫情失控，韓股暴跌3.87％ 16:162020/02/24 財經 《韓股》＋60→893，新增確診放緩、韓股匯反彈 11:592020/02/25 財經 《韓股》本地投資人撿便宜，韓股反彈漲1.18％ 15:572020/02/25 財經 《日股》日經指數收跌3.34％，創14月最大跌幅 16:142020/02/25 財經 《韓股》確診破千，韓股大跌1.32％ 12:162020/02/26 財經 《日股》憂疫情擴散，日經早盤收跌1.1％ 12:332020/02/26 財經 《日股》資金撤離風險資產，日經指數收跌0.79％ 15:572020/02/26 財經 《韓股》外資抽腿，韓股收跌1.28％ 16:142020/02/26 財經 《韓股》疫情持續升溫，韓股升轉跌 12:162020/02/27 財經 《盤後解析》放量收跌1.23％，宜保守留意2月營收 15:062020/02/27 財經 財經熱門新聞 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期又遭開槍 - 財經 美股崩跌該賣了？ 價值投資大師卻進退兩難 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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