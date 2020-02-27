中國境外的新冠肺炎疫情快速擴散，以及美國證實北加州出現美國首例感染源不明的新冠肺炎確診病例，這表示新型冠狀病毒有可能在美國爆發「社區傳播」（community spread）。新冠肺炎恐演變成全球大流行的擔憂持續升高，以及日本國內疫情不見放緩跡象，恐將對經濟造成更大的衝擊，今年夏季舉辦的東京奧運甚至可能取消，令市場信心受挫，周四日經225指數收跌2.13%，為21,948.23點。東證一部指數收跌2.37%，為1568.06點。

(時報資訊)