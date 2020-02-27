國發會今（27日）發布2020年元月景氣報告，景氣燈號綜合判斷分數為25分，月減2分，為連續第三個月亮出代表景氣穩定的綠燈。國發會表示，景氣同時指標續呈上升，惟領先指標連續2個月緩跌，顯示景氣回溫暫時受不確定因素干擾，須密切關注後續發展。

台灣景氣於2019年11月擺脫低迷的黃藍燈，接連兩個月出現綠燈，並且景氣綜合判斷分數持續升高，原本前景光明，但受到今年初以來全球景氣走疲，加以新冠肺炎疫情升溫，未來景氣增加不確定性。

國發會表示，1月景氣對策分數為25分，較去年12月的27分減少2分，燈號續呈綠燈。9項構成項目中，工業生產指數由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分；機械及電機設備進口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分；批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈藍燈，分數減少2分；其餘6項燈號不變。

另外，領先指標不含趨勢指數為101.63，較去年12月下降0.11%。同時指標不含趨勢指數為101.27，較去年12月持續上升0.28%。

展望未來，國發會表示，政府即將施行防疫特別條例，推動防疫、紓困及振興相關措施，以降低企業損失、協助產業復甦。此外，半導體廠商持續投資先進製程，疫情亦可望加速台商回台及外商對台投資，有助民間投資穩健擴增；加以政府加速公共建設執行率、優化投資環境，將推升國內整體投資動能。

外需方面，美中正式簽署首階段貿易協議，5G通訊、人工智慧等商機蓄勢待發，廠商持續調升在台產能配置，以及疫情轉單商機，可望帶動出口成長。惟近期IMF等國際機構因肺炎疫情下修中國大陸與全球經濟預測，加以疫情延燒影響中國大陸復工，進而衝擊全球供應鏈，對我國影響須密切關注。

(時報資訊)