為防止新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心在27日宣布一級開設，台北市長柯文哲也擔任指揮官至災害應變中心召開會議，柯文哲在會後宣布，北市配合中央一級開設，每天晨會將會做疫情會報，而目前5萬名外勞沒有身分證可能成為疫情的破口，中央應面對處理；另外，觀傳局長劉奕霆指出，本周已接洽2家旅館，提供約40間房間數給無症狀居家檢疫者入住。

新冠肺炎疫情人心惶惶，柯文哲指出，北市目前處理SOP都做得很好，也有專門配合的旅館配合隔離，有些人不能回家居家隔離，或因公務須隔離，都要設想容量；劉奕霆則指出，本周已接洽2家旅館，提供約40間房間數，來提供給無症狀居家檢疫者，費用也比照一般住宿費，劉說，旅館主要提供給像是觀光客或情侶同住，但一方須隔離的民眾，或在台灣無住所的旅客。

柯文哲還說，很多人問疫情何時結束，其實疫情還沒開始，因台灣做得很好，但如出現像韓國一次爆發也是個危機，而目前最大的就是心理層面影響大於實質影響，民眾不應太過於緊張。

柯文哲指出，中央和地方還是會合作，目前共同敵人就是新冠肺炎，中央決定一級開設，台北市就會配合辦理，台灣目前只有32例，但對經濟影響太大，人民的心理層面太過緊張，而北市未來大型活動會比照台北燈節規模辦理，不贊成活動全部都停止，但會修正規模。

(中時 )