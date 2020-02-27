新冠肺炎疫情蔓延，副總統陳建仁表示，假如台灣有加入WHO，很有可能在1月初的時候，就會給WHO一個很好的建議，提醒大家應該要更注意武漢的情形。他覺得，整個全球防疫動員「是有一點晚了」，WHO的專家沒看前面來遏阻蔓延，但是防疫一定要看前面，不能看後面。

陳建仁昨天接受《日本產業經濟新聞社》專訪，總統府今天提供專訪全文，陳建仁以台灣防治SARS的經驗為例，因為我們沒有辦法經過WHO的管道來做多邊的合作交流。全球防疫是一個網絡，不容許有任何的破洞，「臺灣就是一個破洞，臺灣是國際防疫的孤兒」。

這一次新冠肺炎流行，陳建仁說，臺灣在一月初，一聽到有傳言說，在武漢出現了很奇怪的不明肺炎病，就已經召開了傳染病防治諮詢委員會，對整個疫情就已經開始有警覺。

他說，現在臺灣的這些個案，絕大部分都能夠追溯到感染來源，目前的狀況看起來，都還是家族內的感染。我們沒有像韓國的新天地教會，或是新加坡的神召會，因為宗教聚會而得到傳染，就是沒有所謂的聚集感染。

不過陳建仁認為，武漢肺炎實際上感染的人就好像是一座冰山，發病的人只是冰山上的一角，底下是輕症的人跟沒有症狀的人，但是他們也會傳染給別人，「這是最困難的地方」。

他說，輕症的人往往被忽略掉，從鑽石公主號上面的資料看，有3成的人是無症狀的，「我看了以後，真的是很害怕」，當時在想說，冠狀病毒已經從SARS，慢慢變成流感化。

陳建仁表示，假如臺灣有加入WHO，能夠得到第一手的資料，很有可能在1月初的時候，就會給WHO一個很好的建議，提醒大家應該要更注意武漢的情形。我們的專家學者一定可以給WHO很多的幫忙，「但是我們沒有、我們不能」。

至於中國「封城」行動，WHO給他們肯定的評價，陳建仁則認為，封城付出了很大的代價。因此與其要等到疫情很嚴重、要封城，還不如剛開始在醫院裡面知道有群聚感染的時候就去做防疫。封城是後面的事情，但是前面那一段，WHO到現在為止，都一直沒有強調。

他說，這一次，他覺得，整個全球防疫動員的情況是有一點晚了!如果早一點給中國一些幫忙、早一點給他們一些專業上或者是物資上的援助，讓他們能夠控制武漢的疫情，全世界應該就不會受到這麼大的影響。「所以我覺得WHO的專家比較看後面來收拾殘局、沒看前面來遏阻蔓延，但是防疫一定要看前面，不能看後面」。

(中時 )