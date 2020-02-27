副總統陳建仁接受日本媒體訪問時表示，日本過去對疾病的防疫做得很好，這次新冠肺炎快速蔓延，主要是中國遊客很多。同時，鑽石公主號上爆發疫情，是日本面臨的很大一個挑戰，飛機和郵輪是這次新冠肺炎特殊的傳染場所。

2003年SARS期間，陳建仁擔任衛生署長期間，負責台灣抗煞工作，是國際知名公衛專家，日本媒體特別請陳建仁說明本次新冠疫情防疫經驗，以及給予日本防疫工作的建議。

陳建仁認為，日本在感染症的防疫上，以往都做得很棒，因為他有很多朋友是在日本東京大學、京都大學、九州等，他們的感染症基礎研究，或是病人的照顧，或是公共衛生防疫，日本也有一套很好的防禦設備。

他指出，這一次的情形，對日本最大的挑戰，是來自於中國疫情爆發得太快，而日本又是大家都很喜歡去觀光的國家，所以大陸客就很多。他看了日本所有傳染的人，開始的就是巴士司機，載了一大堆陸客而得到感染，計程車司機也受感染，所以他們大部分都是因為接觸到陸客而得到感染的情形很多，一旦感染以後，從這個司機傳給他的家人的時候，日本的掌控其實是滿好的，包括在醫院裡面的照顧，還有院內感染的掌控，他覺得是蠻得體的。

「但是日本面臨一個最大的挑戰，不是日本的問題，主要是因為鑽石公主號郵輪是一個很大的挑戰，3,700人在一條船上，有人有感染該怎麼去處理。」陳建仁說。

他認為，如果要講源頭的話，鑽石公主號其實當時要讓旅客上船的時候，就應該要宣布，如果你來自疫區，拜託請不要上來；或是你有咳嗽、發燒的症狀，也請你不要上來；特別是來自疫區的人，一旦把病人邀請到郵輪上，那就很危險了。鑽石公主號一開始在香港或在其他地方的時候，船公司應該就要有警覺，不應該讓這些來自疫區的人，或者是有症狀的人上船，一旦上了船，到處旅遊，那就很不容易(掌控)了。

陳建仁表示，自己雖沒有坐遊輪的經驗，但聽朋友講，坐遊輪很好玩、都是自助餐、大家都好開心。郵輪上，一面拿自助餐時，就一面聊天，真的很危險，在那樣的遊輪環境，很容易有人對人的接觸，而且在走道都距離很近，雖然沒有住在同一個房間，可是進進出出，都很容易感染到。

陳建仁特別指出：「飛機跟輪船內類的傳染，是這一次的武漢肺炎最獨特的感染場所。」

鑽石公主號載了3,700人在裡面，所以日本就把它放在港口，用特別的檢疫方式，有病的人帶下來治療。這樣的處理情形，當然有一些小地方可以再檢討，像最後有幾個人沒有檢驗第二次就下船，就是疏忽。但是陳建仁也可以體會，3,700人很多，帶給日本整個防疫一個挑戰，雖然有些日本國民覺得做得不夠好，有一些需要改善的地方，可是整體來說，已經盡了最大的努力。3,700個人的檢疫照護，這是很不容易的事情，而且這些人下來以後，得到很好的治療。

陳建仁也指出，台灣有關新冠肺炎的臨床特性等，都參考日本的資料，因為中國的資料有些時候有選擇性，剛開始的時候說致死率15%，因為住院的人都是肺炎(pneumonia)，嚴重的人才住院，當中又有很多老人、有慢性病的人或雙重感染的人才會得到肺炎，當然這些人就死亡率高。所以一開始說，死亡率15%，陳建仁認為沒有那麼高。現在是2%至3%，但是他相信，如果醫療照顧再好一點，搞不好會低於1%，就像日本一樣。

日本過世或是往生的個案，都是年紀大的，有病的人，SARS跟新冠肺炎很不同的地方，在於SARS是不發燒就不感染，而且SARS一旦得到了症狀就很嚴重，所以病名叫做嚴重急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome）。而武漢肺炎實際上感染的人就好像是一座冰山，發病的人只是冰山上的一角，底下是輕症的人跟沒有症狀的人，但是他們也會傳染給別人，這是最困難的地方。

很遺憾，早期的論文裡從來沒有人跟外界說輕症的人是怎麼樣，中國大陸在12月的時候，醫院都看重症的人，把輕症的人通通放回家，也沒有教他們居家隔離，也沒有教他們避免感染，所以這些人就散布病毒(spread up)。

同樣的，在鑽石公主號上面，開始的時候，可能大家都比較重視有肺炎的人，因為很危急，要好好照顧他，要不然可能會對生命有危險。可是輕症的人往往被忽略掉，從鑽石公主號上面的資料看，有三成的人是無症狀的，陳建仁看了以後，感覺真的是很害怕，冠狀病毒可能已經從SARS，慢慢變成流感化(influenza like)。陳建仁現在還在追蹤鑽石公主號上面的人的健康狀況，看起來大部分的人都是輕症。所以台灣也從鑽石公主號學了很多很好的有關於新冠肺炎的知識。

陳建仁感謝日本讓台灣能夠用橫濱模式，把台灣的旅客都能夠好好的帶回來。所有隔離、照顧的方法，都是按照最高規格來做，這真的是只有日本這樣的好朋友，才能夠跟台灣配合的這麼好，讓台灣派專機去，醫護人員去做很好的照顧，送他們回來。所以大家常常講「A friend in need is a friend indeed」，這就是患難見真情，在患難當中，當台灣需要的時候，就見到了真正的朋友。

(工商 )