副總統陳建仁接受日本媒體訪問時表示,日本過去對疾病的防疫做得很好,這次新冠肺炎快速蔓延,主要是中國遊客很多。同時,鑽石公主號上爆發疫情,是日本面臨的很大一個挑戰,飛機和郵輪是這次新冠肺炎特殊的傳染場所。

2003年SARS期間,陳建仁擔任衛生署長期間,負責台灣抗煞工作,是國際知名公衛專家,日本媒體特別請陳建仁說明本次新冠疫情防疫經驗,以及給予日本防疫工作的建議。

陳建仁認為,日本在感染症的防疫上,以往都做得很棒,因為他有很多朋友是在日本東京大學、京都大學、九州等,他們的感染症基礎研究,或是病人的照顧,或是公共衛生防疫,日本也有一套很好的防禦設備。

他指出,這一次的情形,對日本最大的挑戰,是來自於中國疫情爆發得太快,而日本又是大家都很喜歡去觀光的國家,所以大陸客就很多。他看了日本所有傳染的人,開始的就是巴士司機,載了一大堆陸客而得到感染,計程車司機也受感染,所以他們大部分都是因為接觸到陸客而得到感染的情形很多,一旦感染以後,從這個司機傳給他的家人的時候,日本的掌控其實是滿好的,包括在醫院裡面的照顧,還有院內感染的掌控,他覺得是蠻得體的。

「但是日本面臨一個最大的挑戰,不是日本的問題,主要是因為鑽石公主號郵輪是一個很大的挑戰,3,700人在一條船上,有人有感染該怎麼去處理。」陳建仁說。

他認為,如果要講源頭的話,鑽石公主號其實當時要讓旅客上船的時候,就應該要宣布,如果你來自疫區,拜託請不要上來;或是你有咳嗽、發燒的症狀,也請你不要上來;特別是來自疫區的人,一旦把病人邀請到郵輪上,那就很危險了。鑽石公主號一開始在香港或在其他地方的時候,船公司應該就要有警覺,不應該讓這些來自疫區的人,或者是有症狀的人上船,一旦上了船,到處旅遊,那就很不容易(掌控)了。

陳建仁表示,自己雖沒有坐遊輪的經驗,但聽朋友講,坐遊輪很好玩、都是自助餐、大家都好開心。郵輪上,一面拿自助餐時,就一面聊天,真的很危險,在那樣的遊輪環境,很容易有人對人的接觸,而且在走道都距離很近,雖然沒有住在同一個房間,可是進進出出,都很容易感染到。

陳建仁特別指出:「飛機跟輪船內類的傳染,是這一次的武漢肺炎最獨特的感染場所。」

鑽石公主號載了3,700人在裡面,所以日本就把它放在港口,用特別的檢疫方式,有病的人帶下來治療。這樣的處理情形,當然有一些小地方可以再檢討,像最後有幾個人沒有檢驗第二次就下船,就是疏忽。但是陳建仁也可以體會,3,700人很多,帶給日本整個防疫一個挑戰,雖然有些日本國民覺得做得不夠好,有一些需要改善的地方,可是整體來說,已經盡了最大的努力。3,700個人的檢疫照護,這是很不容易的事情,而且這些人下來以後,得到很好的治療。

陳建仁也指出,台灣有關新冠肺炎的臨床特性等,都參考日本的資料,因為中國的資料有些時候有選擇性,剛開始的時候說致死率15%,因為住院的人都是肺炎(pneumonia),嚴重的人才住院,當中又有很多老人、有慢性病的人或雙重感染的人才會得到肺炎,當然這些人就死亡率高。所以一開始說,死亡率15%,陳建仁認為沒有那麼高。現在是2%至3%,但是他相信,如果醫療照顧再好一點,搞不好會低於1%,就像日本一樣。

日本過世或是往生的個案,都是年紀大的,有病的人,SARS跟新冠肺炎很不同的地方,在於SARS是不發燒就不感染,而且SARS一旦得到了症狀就很嚴重,所以病名叫做嚴重急性呼吸道症候群(Severe Acute Respiratory Syndrome)。而武漢肺炎實際上感染的人就好像是一座冰山,發病的人只是冰山上的一角,底下是輕症的人跟沒有症狀的人,但是他們也會傳染給別人,這是最困難的地方。

很遺憾,早期的論文裡從來沒有人跟外界說輕症的人是怎麼樣,中國大陸在12月的時候,醫院都看重症的人,把輕症的人通通放回家,也沒有教他們居家隔離,也沒有教他們避免感染,所以這些人就散布病毒(spread up)。

同樣的,在鑽石公主號上面,開始的時候,可能大家都比較重視有肺炎的人,因為很危急,要好好照顧他,要不然可能會對生命有危險。可是輕症的人往往被忽略掉,從鑽石公主號上面的資料看,有三成的人是無症狀的,陳建仁看了以後,感覺真的是很害怕,冠狀病毒可能已經從SARS,慢慢變成流感化(influenza like)。陳建仁現在還在追蹤鑽石公主號上面的人的健康狀況,看起來大部分的人都是輕症。所以台灣也從鑽石公主號學了很多很好的有關於新冠肺炎的知識。

陳建仁感謝日本讓台灣能夠用橫濱模式,把台灣的旅客都能夠好好的帶回來。所有隔離、照顧的方法,都是按照最高規格來做,這真的是只有日本這樣的好朋友,才能夠跟台灣配合的這麼好,讓台灣派專機去,醫護人員去做很好的照顧,送他們回來。所以大家常常講「A friend in need is a friend indeed」,這就是患難見真情,在患難當中,當台灣需要的時候,就見到了真正的朋友。

