皇普（2528）今（27）日公布2019年財報，由於去年沒有新案可供認列，去年依舊沒賺錢，每股虧0.38元。

皇普今天公布去年財報，全年營收136.1萬元，稅前淨利損7,014萬元，本期淨損9,424萬元， 每股稅後純損0.38元。

不過今年皇普將有兩案完工入帳，可望轉盈。

(工商 )