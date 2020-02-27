（智崴集團與美商Positron攜手合作開發蛋形流線座椅Voyager。圖：高雄經發局提供）

高雄市政府推動體感科技產業，接軌國際市場，成功媒合高雄智崴集團與美國混合實境電影企業領頭羊Positron公司，攜手合作，共同開發沉浸式實境的蛋形流線座椅「Voyager」，並已獲邀於5月12日至23日，參加法國坎城國際電影節的展出，與入選「坎城最佳混合實境電影獎」的優秀作品，共同展出，展現高雄體感科技軟硬整合的堅強實力。

智崴集團執行長總經理歐陽志宏27日表示，智崴打造大型體感設備，已居全球市占率第一，近年來，在小型平台研發、以及數位內容製作上的腳步，也未曾停歇，今年很榮幸在政府幫助下，讓智崴的體感技術，能與虛擬混合實境電影結合，並有幸於2020年坎城影展的世界盛會中展出，期待讓世界看到台灣體感科技強大的實力。蛋形流線座椅「Voyager」，將作為電影作品的體驗載具，透過座椅機械設計，可搭配電影畫面，做360度轉動，再輔以沉浸式聲音、觸覺及嗅覺系統，讓電影觀眾感受到每個畫面的全新震撼，帶來視聽娛樂更多元化的享受。高雄經發局長伏和中表示，在過去2年，大力推動體感科技產業的基礎下，透過前店後廠營運機制、商務媒合拓展、產業人才培訓、以及體感研發補助等各項措施，成功協助企業發展各式應用服務。他說，今年更將政策目標，放眼國際市場，希望能為產高雄的體感科技產業，帶來更大的突破與發展，智崴集團即為2018年獲得補助的廠商之一，致力發展體感座椅設計及相關六軸研發技術，今年再牽線美商Positron，他相信，未來將有更多精彩與豐富的創新作品問世。

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