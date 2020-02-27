日前在高雄有一名患有高血壓的40歲男子，趁著下班後到健身房運動，沒想到卻在閉氣挺舉期間，胸口突然出現撕裂性劇痛，被緊急送往醫院治療，經檢查後發現，竟然是典型的「主動脈剝離」，若未在48小時內緊急治療，死亡率高達五成，因此醫療團隊連夜進行14個小時的手術，才成功救回男子性命。

高雄榮總心臟血管外科主任潘俊彥指出，由於男子突然劇烈運動，才會引起主動脈剝離，而主動脈剝離前並不會有任何症狀，通常都是突然破裂，且造成嚴重的狀況；而高血壓若未經控制，恐加速血管老化，在劇烈運動時引起血壓指數飆高，主動脈內膜因壓力高就可能破裂，接著造成夾層剝離。

潘俊彥也提醒，現代人因壓力大、飲食不正常，所以高血壓的年齡逐漸年輕化，主動脈剝離同樣也有這種趨勢，所以高血壓患者平日就得控制血壓。此外，健身教練劉映良指出，其實做挺舉運動時，不能硬憋氣，而是要調氣，注意吸氣、吐氣的呼吸技巧，時刻調節身體狀態。

(中時電子報)