真是罰不怕，政府三令五申居家隔離和居家檢疫者禁止外出，但台中市2月17日至26日統計涉違規者共18件，其中5件分別重罰5萬元，另13件將陸續依規定裁罰，違規者皆因未配合居家檢疫規定，聲稱外出買菜、洽公、用餐、領取快遞等，擅離指定住所而觸法，由民政局與警方蒐證後函送衛生局開立裁處書。

台中市衛生局提醒，日前中央通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，2月25日起實施，針對違反居家隔離者，加重罰則最低20萬至最高100萬元，違反居家檢疫措施者，也加重罰則最低10萬至最高100萬元，台中市政府衛生局提醒，經認定應接受居家隔離或檢疫的民眾請遵守規定，以免觸法。

台中市衛生局長曾梓展呼籲，具流行地區旅遊史的民眾，入境後請配合防疫政策，依「旅客入境健康管理聲明暨居家檢疫通知書」規範，於指定住所居家檢疫14日，不可外出，並每日量測體溫、勤洗手、避免觸摸眼口鼻及戴口罩，居家隔離或檢疫期間，若出現發燒、急性呼吸道感染症狀，應與衛生局聯繫，依指定方式前往指定醫療機構就醫，禁止自行前往醫療院所。

(中時 )