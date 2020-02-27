中國大陸抗擊新冠肺炎著名專家鍾南山2月初遭一名男子在網路上辱罵，這名男子罵開了把政 府、人民全都罵進去，事後被公安機關處以行政拘留15天。該男子事後公開發表道歉信。

據陸媒《新聞晨報》報導指出，廣東司法部門微信公眾號「中山檢察」指出，2020年1月底、2月1日，涂某兩次在自己的出租屋內，通過其擁有的400多人微信朋友圈發表辱罵抗擊疫情領軍人物鍾南山、辱罵大陸人民和國家的違法言論。

上網辱罵鍾南山的涂姓男子公開道歉信。（圖／微博@新聞晨報）

2月4日，經群眾舉報，涂某被公安機關查獲，並處以行政拘留15日的行政處罰。

經過追查，檢方以「民事公益訴訟案件」立案審查，公安機關裁定對涂姓男子處以行政拘留15日的處罰。經訓誡教育後，涂男還親筆書寫了道歉信，願意主動在媒體上公開道歉，消除不良影響。

鍾南山是中國大陸傳染病學權威、中國工程院院士，也是這次大陸抗擊2019年新冠病毒肺炎的領軍人物。2003年，他在大陸抗抗擊嚴重急性呼吸道症侯群（SARS）中擔任重要角色，為人耿直敢言，在學術界與社會上都有極高聲譽。

(中時電子報)