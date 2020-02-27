或許是為了與率先發表 5G 晶片的聯發科(MediaTek)一別苗頭，高通(Qualcomm)繼在 2019 年底在 Snapdragon 技術高峰會中發表 Snapdragon 865 / 765 / 765G 三款晶片後，日前又在「What’s Next in 5G」 線上記者會中嬌小了 2020 年第一季即將採用 Snapdragon 865 處理器的旗艦機種，其中提前曝光了華碩(Asus)兩款新機，可說提前讓粉絲放心。

高通在「What’s Next in 5G」記者會中宣布，全球 OEM 廠商和品牌包括華碩、黑鯊、富士通、 iQOO、聯想、努比亞、OPPO、realme、紅米、三星、夏普、Sony、vivo、小米和ZTE選擇高通Snapdragon 865 5G行動平台在今年推出5G終端。高通Snapdragon 865 5G行動平台搭配了高通 Snapdragon X55 5G 數據機及射頻系統，可經由高通 FastConnect 6800 行動連網子系統重新定義 Wi-Fi 6 效能與藍牙音訊體驗。並支持十億畫素處理速度攝影和媲美桌上型電腦功能的高通Snapdragon Elite Gaming，到第五代高通人工智慧引擎帶來智慧和直覺的體驗。

會中高通指出，自 2019 年底發表以來，目前已經有包含 70 餘款設備採用了高通 Snapdragon 865 處理器。在高通公布的名單中，不乏還沒有正式發表的機種，包含黑鯊遊戲手機 3、OPPO Find X2、Redmi K30 Pro、vivo APEX 2020 Concept Phone 等機種，都是有望在 3 月發表的新機。此外，華碩 ZenFone 7 以及 ROG Phone 3 也名列清單之中。

2019 年華碩是在 5 月份發表採用創新翻轉式鏡頭的 ZenFone 6，7 月份發表電競遊戲手機 ROG Phone II。前者搭載高通 Snapdragon 855 處理器，而 ROG Phone II 則是首款採用 Snapdragon 855+ 處理器的機種。雖然日前也有消息傳出，高通可能會在 Q3 發表 Snapdragon 865+ 處理器，但是從高通公布的的清單來看，今年 ZenFone 7 以及 ROG Phone 3 很可能採用同款處理器。而且依照晶片的性能來看，支援 5G 是穩穩當當。

(中時電子報)