高雄市長韓國瑜今天到夢時代百貨為服務業加油打氣。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今天到夢時代百貨為服務業加油打氣。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今天到夢時代百貨為服務業加油打氣。（翻攝韓國瑜臉書／柯宗緯高雄傳真）

高雄市長韓國瑜今日下午4時到夢時代百貨，為服務業加油打氣，化身抹茶專賣店「一日工讀生」，戴上口罩製作「抹茶聖代雙重奏」，還當場促銷起來，他自嘲「我是被政治耽誤的天生餐飲小老闆」，之後一一介紹高雄紓困方案政策，也呼籲民眾可以到高雄觀光走走。

韓國瑜今天低調到百貨公司餐飲櫃位，為服務業朋友加油打氣。韓國瑜戴上口罩、手套，親自擠抹茶霜淇淋，不過賣相不是很ok，「為什麼我做的都垂頭喪氣的，我有點沒信心了」，直到試了好幾次，才終於有個像樣的霜淇淋，接著老王賣瓜說「我是被政治耽誤的天生餐飲小老闆」。

韓國瑜接著與研考會主委李銘義在美食街，拿起手板來一一介紹高市府的紓困方案，針對觀光、經濟、農業等產業，市府提供的配套及因應計畫。

韓國瑜表示，今天行政院宣布全國變成一級開設，很多好朋友心是慌亂、害怕的，但疫情已經發生，不分政府、民間，企業或小老百姓，唯有共同團結才能擊敗疫情。

韓國瑜提到，這過程相信一定難熬，高雄一級開設已經1個多月，市府同仁壓力巨大也付出很多體力，但對未來還是要有信心，團結堅定走下去，全力配合中央流行疫情指揮中心，如果無法出國，歡迎到高雄來走一走。

(中時 )