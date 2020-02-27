王思平閃嫁牙醫師李世偉。（日出工作室提供）

王思平揪好姊妹拍閨蜜婚紗，獨缺李毓芬。（日出工作室提供）

王思平閃嫁。（日出工作室提供）

32歲女星王思平日前才傳出與大兩歲的牙醫師李世偉熱戀，27日又傳出農曆年後，交往約一年的小兩口已經登記結婚，甜蜜婚紗照也正式曝光。王思平證實：「是的，緣分來了就是那麼的奇妙，遇到對的人什麼都對了。你們好，我是李太太惹～」。她也透過經紀人表示，因為受新冠肺炎疫情影響，婚禮以及蜜月旅行應該都會延到明年。不過目前她還沒懷孕，有好消息會跟大家說。

經紀人表示，王思平的老公李世偉是趙又廷的國小同學，兩人6年前就在共同好友趙又廷的聚會上認識，但之後並沒有太多交集，直到王思平感情受挫、單身多年，一直請朋友幫她介紹對象，沒想到朋友介紹的竟然又是他！兩人交往後她被對方貼心行動給感動，例如她胃不好，拍戲時，對方會親自送藥、送湯，為她打果汁，兩人在一起時總有說不完的話。

為了向王思平求婚，李世偉特別投其所好，還向她的好姊妹們請益，知道她喜歡迪士尼，連求婚場景也借用迪士尼哏，當她一走進餐廳，就出現一台遙控汽車跑出來，上面寫著「請你跟著我去尋找米奇」，然後就出現偶像劇般的浪漫場景，他向她下跪求婚：「妳願意嫁給我嗎？」明明深受感動，但她一開始還故意笑說「不要」，最後才眼眶含著喜悅淚水點頭說「我願意」。

王思平日前也邀姊妹淘們一起拍閨蜜婚紗，包括宋米秦、陽靚等好友都現身，卻獨不見李毓芬，原來李毓芬剛從中國大陸返台，必須乖乖居家檢疫14天，所以雖然禮服都準備好了，還是只能扼腕缺席。

(中時 )