確診看護行程曝光 新北：已全面消毒 17:142020/02/27 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心公布第32例確診外籍看護行程。（翻攝畫面） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心公布第32例確診外籍看護行程，她曾搭乘三重客運藍38號、捷運與計程車在雙北行動，新北市交通局長鍾鳴時表示，三重客運接獲消息後，昨日已立即將相關車輛再次全面消毒，駕駛自主健康管理；另交通局查核了解，所有駕駛均有依sop配戴口罩跟清潔車輛，做好防護措施。 鍾鳴時表示，目前所有可能接觸的司機都已要求自主管理，看護所有可能經過的路線也都已加強消毒，另現在車輛出車都已加強消毒與體溫測量，交通局也將儘速訂定程序，要求計程車比照辦。 (中時 ) #消毒 #看護 #新冠肺炎 #確診 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 國內新增2確診 與前日確診案例為同一家人 17:172020/02/24 生活 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 確診看護曾赴北車、板橋火車站 指揮中心公布足跡 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 被楊志良嗆不適合當總統 馬英九笑回9字全場傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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