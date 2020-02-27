中央流行疫情指揮中心公布第32例確診外籍看護行程，她曾搭乘三重客運藍38號、捷運與計程車在雙北行動，新北市交通局長鍾鳴時表示，三重客運接獲消息後，昨日已立即將相關車輛再次全面消毒，駕駛自主健康管理；另交通局查核了解，所有駕駛均有依sop配戴口罩跟清潔車輛，做好防護措施。

鍾鳴時表示，目前所有可能接觸的司機都已要求自主管理，看護所有可能經過的路線也都已加強消毒，另現在車輛出車都已加強消毒與體溫測量，交通局也將儘速訂定程序，要求計程車比照辦。

(中時 )