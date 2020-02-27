新北市長侯友宜今再次重申，要在新北市境內設立集中檢疫所，管理並收費不願配合居家檢疫的民眾；新北市府官員透露，目前正在尋覓適合的地點和建物中，以人潮較少的偏區、山區為理想地點，屬於簡易版的集中檢疫區，要求入住的簡易者自行負擔食物、日常用品等費用。

新北市衛生局衛生企劃科長陳玉芬表示，新北市目前共2起送至集中檢疫所個案，兩人皆無固定居所及電話。市長侯友宜下令要在新北市境內設立集中檢疫所，相關單位已跨局處開過幾次會，仍在尋覓地點中，尚無初步定案

(中時 )